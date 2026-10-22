Ель-Сайєд і Роджерс провели фінальні дебати за місце в Сенаті США — The Hill

У штаті Мічиган, США, демократ Абдул Ель-Сайєд і республіканець Майк Роджерс провели другі та останні дебати перед виборами до Сенату США. Вони змагаються за місце, яке звільняє сенатор-демократ Гері Пітерс, що йде у відставку. Як повідомляє The Hill, дискусія була менш гострою, ніж перша зустріч кандидатів раніше в жовтні, однак суперники різко розійшлися в оцінках одне одного та своїх політичних союзників.

За даними кількох опитувань, Ель-Сайєд має незначну перевагу над Роджерсом. Decision Desk HQ оцінює шанси демократа на перемогу в 67%.

Звинувачення щодо Братів-мусульман

Роджерс знову намагався пов’язати Ель-Сайєда з організацією «Брати-мусульмани». Він стверджував, що до кампанії демократа робили внески люди, пов’язані з цією організацією, а також ставив під сумнів його позицію щодо угруповань ХАМАС і «Хезболла». Ель-Сайєд відкинув звинувачення, заявивши, що ніколи не був членом «Братів-мусульман», і назвав неприйнятним те, що суперник поставив під сумнів його лояльність до Конституції США.

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Кампанія Роджерса раніше заявляла, що Ель-Сайєд нібито підтримав організацію. За даними The New York Times, на які посилається The Hill, у 2012 році Ель-Сайєд підписав відкритий лист на підтримку «очищення медіа та поліції» після обрання президентом Єгипту Мохамеда Мурсі, члена «Братів-мусульман». Сам кандидат відмежувався від цієї організації.

Суперечка про Трампа та звернення до демократів

Під час дебатів Ель-Сайєд акцентував на підтримці Роджерса президентом Дональдом Трампом, який, за його словами, має приїхати до Мічигану на агітаційний захід. Роджерс у відповідь звинуватив опонента в надмірній концентрації на Трампі та заявив, що вибори мають визначити найкращий курс для Мічигану.

Роджерс також звернувся до прихильників демократки Гейлі Стівенс, яку Ель-Сайєд переміг на праймериз Демократичної партії з перевагою в один відсотковий пункт. Республіканець закликав демократів, які вважають Ель-Сайєда надто радикальним, підтримати його кампанію. Роджерс намагається пов’язати суперника з організацією «Демократичні соціалісти Америки», хоча Ель-Сайєд не є її членом; кандидат-демократ підтримує, зокрема, програму Medicare for All, яку підтримує ця організація.

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