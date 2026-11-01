Ель-Сайєд попросив Стівенс не відвідувати його передвиборчі заходи — The Guardian

Кандидат Демократичної партії на виборах до Сенату США від штату Мічиган Абдул Ель-Сайєд попросив конгресвумен Гейлі Стівенс не відвідувати його передвиборчі заходи. Про це повідомляє The Guardian.

Після передвиборчого мітингу Ель-Сайєд заявив журналістам, що не хоче відволікань. За даними The New York Times, він сказав, що інші люди намагаються зосередити кампанію на питаннях, яких вона не стосується.

Запланована спільна поява

Ель-Сайєд і Стівенс мали разом узяти участь у недільному богослужінні в Детройті. Стівенс підтримала Ель-Сайєда невдовзі після того, як він переміг її на праймеріз Демократичної партії в серпні, однак публічно разом вони досі не з’являлися.

Як зазначає видання, Стівенс упродовж кількох тижнів публічно критикувала свого колишнього суперника. Її наречений Джейсон Теркіш проводив кампанію на підтримку кандидата-республіканця Майка Роджерса.

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Суперечка через рекламу

За два дні до запланованої спільної появи Стівенс вимагала, щоб Ель-Сайєд засудив рекламу зовнішньої політичної групи. У ролику зростання цін пов’язували з підтримкою США війни Ізраїлю в Газі.

У відповідь Ель-Сайєд заявив, що конгресвумен намагається знову порушити тему праймеріз, які завершилися три місяці тому. Він також зазначив, що Американсько-ізраїльський комітет з громадських зв’язків витратив значні кошти на спробу перемогти його на праймеріз.

Відкритий конфлікт викликає занепокоєння серед демократів, які вважають боротьбу за сенатське крісло в Мічигані важливою для спроб партії повернути контроль над Сенатом США.

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