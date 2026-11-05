Ель-Сайєд пропонує фінансувати Medicare for All податком на статки — Fortune

У США обраний сенатор від Мічигану Абдул Ель-Сайєд пропонує запровадити Medicare for All — універсальну державну систему медичного страхування з єдиним платником. Як повідомляє Fortune, політик переміг республіканця Майка Роджерса та є одним із найпомітніших прихильників цієї моделі. Він також став співавтором книжки 2021 року Medicare for All: A Citizen’s Guide.

Ель-Сайєд має медичний ступінь і докторський ступінь, у 2015–2017 роках очолював департамент охорони здоров’я Детройта, а згодом керував департаментом охорони здоров’я, соціальних послуг і справ ветеранів округу Вейн.

Що передбачає модель

У книжці Ель-Сайєд і його співавтор Міка Джонсон описали Medicare for All як розширену версію чинної програми Medicare, що має страхувати всіх американців упродовж життя. Модель передбачає покриття візитів до лікарів, рецептурних препаратів та екстреної допомоги. Автори також допускають включення довгострокового догляду, стоматологічних і офтальмологічних послуг.

Пацієнти, за цією моделлю, могли б звертатися до будь-якого медичного закладу або фахівця, який бере участь у програмі, без рахунків за послуги поза страховою мережею. Під час кампанії Ель-Сайєд заявляв, що не прагне заборонити приватні страхові плани, які пропонують профспілки чи роботодавці. Водночас на його сайті зазначено, що державна система має зробити такі варіанти зайвими.

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Ель-Сайєд також пропонував створити орган управління програмою, який формально перебуватиме в системі виконавчої влади, але діятиме відокремлено від неї — за аналогією до Федеральної резервної системи. За його задумом, Medicare вела б переговори щодо цін на ліки як покупець від імені всієї країни.

Фінансування та перешкоди

Автори пропонують об’єднати чинні федеральні витрати на Medicare, Medicaid і субсидії на приватне страхування в один потік коштів для Medicare for All. Додаткове фінансування вони планують забезпечити через податок на статки найбагатших американців, зміни до корпоративного оподаткування та вищі податки на інвестиційні доходи. Вони також розраховують на зниження адміністративних витрат і цін на медичні послуги та ліки.

Питання податків для середнього класу залишається відкритим. За даними Bridge Michigan, Ель-Сайєд висловлював сподівання уникнути їхнього підвищення для більшості мічиганських сімей, зокрема тих, які заробляють близько 100 тис. доларів на рік. Водночас опитані виданням експерти вважають, що таке підвищення, ймовірно, буде необхідним, хоча деякі домогосподарства загалом можуть витрачати на медицину менше.

За опитуванням Axios-Ipsos, оприлюдненим у жовтні, Medicare for All підтримали 43% американців, 24% були проти, а 32% не визначилися. Ініціатива має противників серед фармацевтичних компаній, Американської лікарняної асоціації, республіканців і частини поміркованих демократів. Аналіз 2018 року оцінював додаткові федеральні витрати за десять років для окремої пропозиції Берні Сандерса у 32,6 трлн доларів.

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