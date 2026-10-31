Ель-Сайєд звинуватив Стівенс у поверненні до теми праймеріз — The Hill

У США кандидат від Демократичної партії на виборах до Сенату від Мічигану Абдул Ель-Сайєд звинуватив свою колишню суперницю на праймеріз, конгресвумен Гейлі Стівенс, у намаганні знову порушити тему внутрішньопартійних перегонів. Стівенс заявила, що очікує від нього вибачень за висловлювання щодо Ізраїлю.

Реакція Ель-Сайєда

Стівенс критикувала Ель-Сайєда за реакцію на суперечливу рекламу, яка пов’язувала Ізраїль із високими цінами на продукти у Сполучених Штатах. За її словами, кандидат недостатньо рішуче засудив цей ролик.

У заяві в соцмережі X Ель-Сайєд закликав натомість зосередитися на перемозі над республіканцем Майком Роджерсом, притягненні Трампа до відповідальності та зменшенні впливу грошей у політиці. Як повідомляє The Hill, підтримка Ізраїлю була однією з ключових тем сенатських праймеріз у Мічигані, а Стівенс отримала мільйони доларів підтримки від лобістських груп, що виступають на підтримку Ізраїлю.

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Позиція Стівенс

Після праймеріз Стівенс підтримала Ель-Сайєда. В інтерв’ю CNN вона підтвердила цю позицію, водночас заявивши, що частина виборців Мічигану почувається ображеною та спантеличеною через рекламу про ціни на продукти.

У п’ятничній заяві Стівенс стверджувала, що реклама лише драматизувала аргумент, який Ель-Сайєд, за її словами, неодноразово висловлював під час кампанії: нібито Ізраїль є причиною нестачі коштів у Мічигані на школи, охорону здоров’я та догляд за дітьми. Вона заявила, що очікує від кандидата вибачень і за ці твердження.

Стівенс також повідомила, що погодилася взяти участь у недільній церковній службі в Детройті разом з Ель-Сайєдом і конгресменом Джимом Клайберном. The Hill звернулося до обох політиків, щоб з’ясувати, чи відбудеться спільна поява за планом.

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