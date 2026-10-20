Elbit Systems отримала контракт на $235 млн для країни Європи — Jerusalem Post

Ізраїльська компанія Elbit Systems отримала трирічний контракт вартістю 235 млн доларів на постачання пускових установок PULS і керованих ракет EXTRA-MR неназваній європейській країні. Як повідомляє Jerusalem Post, угоду уклали Міністерство оборони Ізраїлю та оборонне відомство країни-замовника.

Що передбачає контракт

Контракт охоплює ракети EXTRA-MR середньої дальності, пускові установки PULS, пов’язані платформи та комплексну логістичну підтримку. EXTRA-MR є високоточною надзвуковою ракетою з дальністю до 80 кілометрів, призначеною для ураження важливих цілей на середніх дистанціях.

Ракети сумісні з пусковими установками PULS і наявними мережами C4I. PULS може запускати некеровані ракети, високоточні боєприпаси та ракети різної дальності. Установку також можна адаптувати до наявних колісних і гусеничних платформ.

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Поширення системи в Європі

За даними видання, PULS уже обрали майже десяток європейських країн, серед яких Нідерланди, Данія, Греція та Німеччина. Система набула поширення серед членів НАТО, які прагнуть розширити спроможності далекобійного вогню після вторгнення Росії в Україну.

Президент і генеральний директор Elbit Systems Бецалель «Буці» Махліс заявив, що контракт зміцнює позиції компанії у сфері реактивної артилерії та відображає міжнародний попит на її ракетні системи й пускові установки.

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