Еліна Світоліна розгромила Лінду Носкову і вийшла у фінал WTA Finals — Interia Sport

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла чешку Лінду Носкову в півфіналі WTA Finals 2026 з рахунком 6:2, 6:1. Перемога вивела Світоліну до вирішального матчу турніру, де її суперницею стане Мірра Андрєєва.

Перевага Світоліної у двох сетах

Як повідомляє Interia Sport, на початку матчу тенісистки обмінялися брейками, після чого певний час упевнено тримали свої подачі. Вирішальним у першому сеті став шостий гейм: Світоліна реалізувала другу можливість на брейк і повела 4:2. Носкова мала шанс одразу відігратися, однак українка втримала подачу та завершила партію з рахунком 6:2.

У другому сеті Світоліна швидко повела 5:0. Носкова змогла виграти один гейм і уникнути сету без здобутих геймів, проте українка завершила зустріч на своїй подачі. За матч чешка виконала два ейси та припустилася 11 подвійних помилок.

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Фінал проти Андрєєвої

До півфіналу Світоліна пробилася після перемоги над Ариною Сабалєнкою у трисетовому матчі. Перед цим тенісистка з Одеси також відігралася у поєдинку проти Кароліни Мухової. Носкова, своєю чергою, виграла перші два матчі групового етапу без втрати сету, а потім поступилася Джессіці Пегулі, хоча мала матчбол у третьому сеті.

У фіналі Світоліна зустрінеться з Андрєєвою, якій уже програла на груповому етапі з рахунком 4:6, 0:6. Вирішальний матч запланований на неділю, початок — о 21:00 за польським часом.

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