Ємен закликав Радбез ООН обмежити підтримку хуситів — Anadolu Agency

У Туреччині постійний представник Ємену при ООН Абдулла Алі Фадхель ас-Сааді закликав Раду Безпеки ООН вжити рішучих заходів проти хуситів. Він заявив, що угруповання посилює атаки, вербує дітей і спричиняє переміщення цивільних, створюючи загрозу безпеці регіону та свободі судноплавства.

Як повідомляє Anadolu Agency, дипломат послався на дані уряду Ємену, за якими лише у вересні загинули понад 100 дітей. Він також звинуватив хуситів у продовженні вербування неповнолітніх та їхньому відправленні на передові позиції.

Дані про переміщення цивільних

За словами ас-Сааді, атаки хуситів протягом останніх тижнів змусили тисячі єменців залишити домівки, а кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 200 тисяч. Деякі родини, за його словами, були змушені переїжджати втретє або вчетверте.

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Ще приблизно 3 тисячі людей, як заявив представник Ємену, втекли до Джибуті й потребують термінової гуманітарної допомоги. Він також звинуватив хуситів у нападах на житлові райони, ринки, школи, табори для переміщених осіб та іншу цивільну інфраструктуру.

Заклик до практичних обмежень

Єменський дипломат закликав Радбез ухвалити чітке рішення, яке покладало б на хуситів відповідальність за ескалацію та забезпечувало виконання чинних резолюцій Ради Безпеки. Він попросив запровадити практичні заходи для обмеження фінансування угруповання, мереж контрабанди та передачі йому зброї, технологій і технічних знань.

Ас-Сааді також закликав до міжнародних дій проти тих, хто підтримує хуситів, окремо звинувативши в такій підтримці Іран. За його словами, відновлення контролю державних інституцій над територією Ємену необхідне для захисту прав, свобод і гідності громадян та для запобігання перетворенню країни на загрозу регіональному й міжнародному миру.

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