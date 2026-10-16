Єменська армія заявила про просування в Марібі — Anadolu Agency

Єменська армія заявила про нове просування на східному фронті в провінції Маріб та встановлення контролю над кількома стратегічними позиціями, які раніше утримували хусити. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву військових.

Заяви про втрати хуситів

У єменській армії також заявили, що її сили продовжують чинити військовий тиск на хуситів на південному та західному напрямках. Військові стверджують, що протягом 24 годин нейтралізували понад 430 бійців хуситів, а також знищили або вивели з ладу понад 100 одиниць військової техніки та інших військових засобів.

Удари поблизу Таїза

Пов’язана з армією структура Taiz Military Axis заявила про удари по позиціях хуситів у Таїзі. За її даними, військова авіація завдала трьох ударів по блокпосту Аль-Хангар і пагорбах Аль-Макбаба та Аль-Каміль у районі Ад-Дабаб на захід від міста.

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Раніше єменська армія повідомляла, що відбила масштабний напад хуситів на Таїз після майже восьми годин інтенсивних боїв. Військові заявили про загибель щонайменше 16 бійців.

Сутички відбуваються в межах урядової операції «Світанок Ємену», розпочатої раніше цього місяця для повернення територій, контрольованих хуситами, включно зі столицею Саною. Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили Сану та кілька провінцій. Наступного року на підтримку міжнародно визнаного уряду втрутилася коаліція на чолі із Саудівською Аравією. За даними агентства, остання ескалація почалася в липні після припинення перемир’я 2022 року.

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