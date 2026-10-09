Єменські сили заявили про контроль над Баб-ель-Мандебом і Майюном — Asharq Al-Awsat

Єменські урядові сили заявили про завершення зачистки протоки Баб-ель-Мандеб та стратегічного острова Майюн на п’ятий день військової операції «Світанок Ємену». За даними Asharq Al-Awsat, сили уряду також закріплювалися на висотах, що виходять на міжнародний судноплавний маршрут.

Заяви про контроль над протокою

Військові джерела повідомили, що Бригади гігантів і Сили щита нації за повітряної підтримки коаліції, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, встановили повний контроль над Баб-ель-Мандебом, військовим табором Аль-Арді, пунктами спостереження берегової охорони, островом Майюн і гірськими хребтами навколо протоки.

За словами цих джерел, урядові підрозділи обійшли передові оборонні позиції хуситів та дісталися новостворених траншей і тунелів. Вони стверджують, що в боях загинули десятки бійців хуситів, а інші здалися. Перед цим урядові сили також повідомляли про захоплення висот Кахбуб, з яких видно значну частину околиць Баб-ель-Мандебу.

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Бої на інших напрямках

Після закріплення на нових позиціях урядові сили продовжили операції на напрямку Аль-Вазірія на захід від Таїза. За польовими повідомленнями, вони намагалися взяти під контроль східні висоти району та посилити оточення позицій хуситів поблизу Дубаба і табору Аль-Омарі.

Речник єменських збройних сил полковник Маджед ан-Нузайлі заявив, що в межах операції здійснили 1729 високоточних ударів по військових цілях хуситів на різних фронтах. За його твердженням, було знешкоджено 1370 бійців хуситів і знищено або виведено з ладу 300 одиниць військової техніки. Повітряні удари, за даними місцевих джерел, охопили вісім провінцій, зокрема Таїз, Ібб, Сааду, Сану та Ходейду.

Водночас бої тривали в сільських районах на південь і захід від Таїза. Місцеві джерела заявили, що хусити взяли під контроль Аль-Махшу, Аль-Адаф і Аль-Армах у районі Джабаль-Хабаші та просувалися у напрямку Аль-Шарік. Також повідомлялося про загибель учителя в Аль-Махші.

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