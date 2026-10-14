Єменські війська заявили про відбиття атак хуситів у Таїзі — Asharq Al-Awsat

Єменські урядові сили та бійці Народного опору заявили про відбиття атак хуситів на кількох фронтах у провінції Таїз. Бойові дії посилилися у вівторок, коли операція «Світанок Ємену» тривала дев’ятий день, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними військових, зіткнення були зосереджені на напрямках Ад-Дабаб на захід від міста Таїз, а також Аль-Акруд і Аш-Шакаб на півдні провінції. Урядові сили заявили, що змусили нападників відступити в районах Ад-Дабаб і Аль-Акруд після втрат та втрати військових машин.

Удари по позиціях і підкріпленнях

Представник збройних сил Ємену полковник Маджед ан-Нузайлі заявив про 1 879 операцій з ураження цілей за останні години. За попередньою оцінкою військових, близько 950 бійців хуситів було виведено з ладу, а 380 одиниць техніки та військового обладнання — знищено або виведено з ладу.

Він повідомив, що в операціях застосовували авіацію, безпілотники, артилерію, ракетні установки та снайперські підрозділи. Цілями, за його словами, були укріплення, командні пункти, позиції артилерії та ракетних установок, склади озброєння, місця скупчення сил і транспорт постачання.

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У Таїзі авіаудари, за твердженням єменських військових, були спрямовані на підкріплення та колони хуситів. Командування військової осі Таїза також повідомило про удари по позиціях у Мілаті, Таббат-аль-Хальві, Аль-Табба ас-Савда та Таббат-аль-Карбі на захід від міста.

Бої на інших напрямках

Підкріплення також перекинули до району Аль-Мудараба в провінції Лахдж, що межує з районом Аль-Вазія на заході Таїза. Бригади Південних гігантів заявили, що це має стримати можливе просування хуситів до племінних районів Ас-Субайха та убезпечити шляхи, які сполучають прибережні фронти.

У Марібі урядові сили повідомили про застосування артилерії й дронів проти позицій та скупчень сил хуситів. Авіаударів також завдавали по підкріпленнях і оборонних позиціях на південних та північно-західних фронтах провінції. У провінції Аль-Джауф удари завдавалися на схід від району Аль-Хазм. Військові інженерні підрозділи, за їхніми словами, продовжують розмінування відвойованих позицій і територій.

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