Єменські військові заявили про 2750 операцій ураження за добу — Asharq Al-Awsat

Єменські урядові сили продовжили наступ проти хуситів на західному узбережжі країни та в провінції Маріб. Військові заявили, що протягом 24 годин провели понад 2750 операцій високоточного ураження. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними видання, шостого дня операції «Світанок Ємену» посилилися удари по позиціях і військових об’єктах хуситів. Підрозділи урядових сил намагалися ліквідувати осередки опору поблизу стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки. Південні бригади гігантів, за повідомленням військових, відбили атаку хуситів на північ від аеропорту Дхубаб. Авіація Коаліції на підтримку законної влади в Ємені, за її даними, також завдавала ударів по підкріпленнях, які хусити перекидали в цей район.

Заяви про втрати та уражені цілі

Речник збройних сил полковник Маджед ан-Нузайлі заявив, що операції були спрямовані по укріпленнях, оборонних і спостережних пунктах, артилерійських позиціях, складах зброї та боєприпасів, логістичних об’єктах і підкріпленнях на кількох фронтах. За його словами, попередня оцінка військових свідчить, що понад 1400 бійців хуситів були виведені з ладу, а більш як 250 одиниць техніки знищені або пошкоджені.

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Окремо коаліція заявила про знищення 136 військових цілей на територіях, контрольованих хуситами. Її речник генерал-майор Туркі аль-Малікі сказав, що операція має на меті демонтувати мережу балістичних ракет угруповання, а авіація коаліції продовжить підтримувати єменські підрозділи.

Бої в провінції Маріб

У Марібі, на схід від Сани, урядові війська та загони Народного опору, за даними Єменського медіацентру збройних сил, вели наступальні дії на південних ділянках фронту. Як стверджує центр, вони зайняли кілька позицій після прориву укріплень і розчищення мінних полів. Центр також повідомив про удари пілотованої та безпілотної авіації, артилерії й ракетних установок по позиціях, командних пунктах, складах озброєння та місцях запуску дронів хуситів.

За повідомленням цього центру, у боях загинули або зазнали поранень десятки бійців хуситів. Він також підтвердив загибель 22 військовослужбовців урядових сил і Народного опору, ще кілька людей були поранені.

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