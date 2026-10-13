Емір Катару заявив про перебої зі значною частиною експорту країни — Anadolu Agency

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані заявив, що через закриття Ормузької протоки та прямі пошкодження окремих енергетичних об’єктів у промисловому місті Рас-Лаффан було порушено значну частину експорту країни. Виступаючи перед Консультативною радою, він наголосив, що Катар забезпечує приблизно п’яту частину світової торгівлі скрапленим природним газом, тому будь-які перебої швидко позначаються на ринках і споживачах, повідомляє Anadolu Agency.

Вплив на енергетичний сектор

За словами еміра, економічний вплив нинішньої регіональної кризи переважно зосередився в енергетичному секторі. Компанія QatarEnergy на початку березня зупинила виробництво ЗПГ після атак безпілотників на енергетичні об’єкти в Месаїді та Рас-Лаффані — найбільшому у світі центрі експорту скрапленого газу.

Міністерство оборони Катару заявило, що два безпілотники, які, за його даними, походили з Ірану, були спрямовані на ці об’єкти. Емір також повідомив, що роботи з розширення розробки газового родовища Норт-Філд тривають відповідно до планів зі збільшення потужностей Катару з виробництва ЗПГ.

Він додав, що проєкт Golden Pass LNG у США досяг значного прогресу, а QatarEnergy продовжує розширювати міжнародні інвестиції та партнерства.

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Безпека і дипломатія

Шейх Тамім заявив, що Катар зазнав атаки з боку Ірану, назвавши це порушенням суверенітету країни та міжнародного права. За його словами, катарські збройні сили й служби безпеки виконали свій обов’язок із захисту держави.

Емір наголосив, що прагнення Дохи до діалогу та мирного врегулювання не означає відмови від національної оборони. За його словами, стратегія Катару передбачає захист країни без втягування у війну, підтримку роботи державних служб, ланцюгів постачання та економічної діяльності, сприяння припиненню вогню й відновленню судноплавства, а також підтримку переговорів.

Він закликав держави Ради співробітництва арабських держав Перської затоки посилити координацію та співпрацю. Окремо шейх Тамім наголосив на необхідності захисту судноплавства в Перській затоці й Ормузькій протоці, а також енергетичної, водної та цивільної інфраструктури.

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