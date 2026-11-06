Енергоатом може втратити 1,8 млрд гривень через продаж електроенергії

Голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус заявив про можливі маніпуляції на ринку електроенергії. За його словами, через рішення під час аукціону 27 жовтня державний «Енергоатом» міг недоотримати близько 1,8 млрд гривень. Депутат звернувся до прем’єр-міністра Сергія Корецького з вимогою перевірити ситуацію та вжити заходів.

За словами депутата, наприкінці жовтня за участю державних органів і НАЕК «Енергоатом» ухвалили низку рішень, які могли вплинути на ціни на електроенергію. Герус звернув увагу на послідовність подій: спочатку державна компанія продала великий обсяг електроенергії, а невдовзі після цього ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко зросли. «Як і в січні 2026 року, спочатку Енергоатом продав значний обсяг електроенергії, а відразу після цього відбулося різке підвищення цін на ринку "на добу наперед" (РДН). Послідовність дій та склад учасників дають серйозні підстави вважати, що це не випадковість», — зазначив Герус.

Депутат припускає, що окремі учасники ринку могли заздалегідь знати про рішення, які мали вплинути на вартість електроенергії, та використати цю інформацію для власної вигоди. Зокрема, він звернув увагу на закриту нараду, яка відбулася 26 жовтня — за день до аукціону. У ній брав участь представник ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», що входить до групи ДТЕК. Під час зустрічі обговорювали два рішення, кожне з яких, за оцінкою Геруса, могло призвести до зростання цін на РДН.

Уже вранці 27 жовтня «Д.ТРЕЙДІНГ» придбав на аукціоні 315 МВт електроенергії. Для порівняння, протягом попередніх десяти днів компанія купила лише 45 МВт. «Покупець діяв так, ніби знав, що ціна зросте. Державний продавець діяв так, ніби нічого не знав, хоча саме він ухвалив рішення, яке спричинило її зростання», — заявив Герус.

Як відбувався аукціон

Торги тривали приблизно з 10:04 до 13:02. За цей час «Енергоатом» продав 2 000 МВт базового навантаження. Загальний обсяг становив 480 тисяч МВт·год, а середньозважена ціна — 5 313,78 грн за МВт·год без ПДВ. Участь у закупівлі взяли 69 компаній. Того ж дня «Енергоатом» змінив підхід до продажу електроенергії на ринку «на добу наперед». Компанія подала всі заявки за значно вищими цінами, особливо на електроенергію для нічних годин.

Ситуацію ускладнив технічний збій. Через нього АТ «Оператор ринку» продовжило приймати заявки на РДН на 28 жовтня до 13:00. Герус також звернув увагу на час оприлюднення результатів. Аукціон «Енергоатому» на листопад завершився приблизно о 13:02, тоді як результати торгів на РДН із новими, значно вищими цінами стали відомі ринку лише близько 13:40. «Тобто аукціон Енергоатома відбувався ще до того, як весь ринок отримав новий ціновий орієнтир», — пояснив депутат.

Звідки взялася сума 1,8 млрд гривень

В енергетичному комітеті підрахували, скільки державна компанія могла недоотримати через продаж електроенергії за цінами аукціону. За даними, наведеними в листі Геруса, середня ціна на ринку «на добу наперед» за період із 1 до 6 листопада становила 9 098,32 грн за МВт·год. Це на 3 784,54 грн більше, ніж середня ціна, за якою «Енергоатом» продав електроенергію під час аукціону 27 жовтня.

Якщо помножити цю різницю на весь проданий обсяг — 480 тисяч МВт·год, — виходить близько 1,8 млрд гривень. «За весь обсяг продажу 480 000 МВт·год можлива різниця становить близько 1,8 млрд грн», — йдеться в листі. Водночас ця сума є розрахунком можливих недоотриманих коштів, наведеним у зверненні Геруса. Сам факт маніпуляцій та відповідальність конкретних учасників ринку ще мають перевірити.

Що Герус вимагає від уряду

Через можливі втрати державної компанії голова енергетичного комітету звернувся до прем’єр-міністра з кількома вимогами. Зокрема, він закликав негайно звільнити керівництво ВП «Енергоатом-Трейдинг», яке відповідало за організацію та проведення аукціону 27 жовтня. Також депутат вимагає притягнути винних посадовців до відповідальності, якщо порушення підтвердяться.

Ще одна вимога — розірвати договори, укладені за результатами цього аукціону, та забезпечити повернення державній компанії коштів, які вона могла недоотримати. Крім того, Герус просить уряд провести перевірку викладених у листі фактів, не допустити повторення подібної ситуації та повідомити про результати розслідування і вжиті заходи.

Як на звинувачення відповіли в «Д.ТРЕЙДІНГ»

У компанії «Д.ТРЕЙДІНГ» відкинули звинувачення та назвали їх безпідставними. Там наголосили, що беруть участь у закупівлях електроенергії у понад 60 виробників, а частка «Енергоатому» серед цих закупівель від початку року становила лише 3%. Також у компанії звернули увагу на те, що електроенергію під час аукціону 27 жовтня придбали загалом 69 компаній. Частка «Д.ТРЕЙДІНГ» у загальному обсязі продажу становила 15,7%.

Окремо представники компанії зазначили, що ціна, за якою вони придбали електроенергію, була на 1,7% вищою за середню ціну закупівлі інших учасників аукціону. Таким чином, позиції сторін щодо торгів суттєво відрізняються. Андрій Герус вважає, що обставини аукціону могли свідчити про використання інсайдерської інформації та призвести до значних втрат «Енергоатому». У «Д.ТРЕЙДІНГ» ці звинувачення заперечують. Про можливі порушення йдеться в листі Андрія Геруса до прем’єр-міністра.

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