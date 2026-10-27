ЄНП погрожує відкликати підтримку регламенту без гарантій для аграрної політики — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, представники Європейської народної партії в Європарламенті заявили, що можуть відкликати підтримку регламенту про національні та регіональні плани партнерства. За даними RMF24, це станеться, якщо документ не міститиме обов’язкових гарантій фінансування Спільної аграрної політики в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки.

Гарантії для сільських територій

Норберт Лінс із Європейської народної партії, пов’язаний із комісією Європарламенту з питань сільського господарства, 22 жовтня повідомив про цю позицію. Серед вимог депутатів — спрямувати щонайменше 10% коштів на сільські території та забезпечити доступність близько 45 млрд євро для сільського господарства з 2028 року.

Як зазначає видання, сума в 45 млрд євро пов’язана з пропозицією президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, озвученою на завершальній фазі переговорів щодо угоди з Меркосуром. Йдеться не про додаткове фінансування, а про достроковий запуск коштів, передбачених у майбутньому бюджеті. Позицію Лінса також підтримують соціал-демократи в аграрній комісії Європарламенту.

Польща раніше виступала проти об’єднання фінансування аграрної політики, політики згуртованості та інших напрямів в один фонд. Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський у листопаді 2025 року вимагав окремого бюджету для Спільної аграрної політики. Водночас польське міністерство 23 жовтня назвало успіхом перенесення правил цієї політики до окремого проєкту регламенту, хоча це не означає створення окремого бюджету.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фонд конкурентоспроможності та роль регіонів

Європейський фонд конкурентоспроможності разом із програмою Horizon Europe, яка підтримує дослідження та інновації, у бюджеті ЄС на 2028–2034 роки мають у сукупності розпоряджатися приблизно 409 млрд євро. Співрозмовник RMF24 у Брюсселі висловив занепокоєння, що в Польщі немає міністерства, відповідального за цей фонд і переговори щодо нього.

Євродепутат Дан Барна з групи Renew Europe пропонує оцінювати заявки не лише за науковою якістю, а й з урахуванням географічного балансу фінансування. Комісія Європарламенту з бюджетного контролю також хоче відстежувати розподіл коштів, щоб уникати їхньої надмірної концентрації. За оцінкою співрозмовника RMF24, кошти Horizon Europe нині переважно отримують Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Нідерланди.

Ще одним предметом спору є участь польських воєводств у розподілі коштів політики згуртованості. Польща домагається, щоб регіони безпосередньо управляли 44% національної частки цих коштів. Часткова переговорна позиція Ради ЄС із червня не містить усіх гарантій, на яких наполягає Варшава: роль регіональної влади у підготовці та реалізації планів значною мірою залежатиме від рішень на національному рівні.

Читай нас у