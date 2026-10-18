EPA оновило дані про виробництво PFOA і PFOS у США — The Guardian

Агентство з охорони довкілля США (EPA) змінило формулювання на своєму сайті щодо двох сполук із групи PFAS — PFOA та PFOS. Раніше там зазначалося, що виробництво й імпорт PFOA у США були припинені. Тепер EPA вказує, що певні обсяги цієї речовини можуть вироблятися, імпортуватися та використовуватися компаніями. Агентство також зазначило, що PFOS виробляють у США для деяких обмежених поточних потреб, повідомляє The Guardian.

Скарга щодо даних EPA

Зміну внесли після скарги некомерційної організації Public Employees for Environmental Responsibility (PEER). Вона звернула увагу, що EPA дозволяє виробництво PFOA у США, хоча попереднє формулювання на сайті агентства створювало враження, що речовину більше не виробляють і не використовують у країні.

У відповіді від 18 вересня помічник адміністратора EPA з хімічної безпеки та запобігання забрудненню Дуглас Траутман повідомив, що агентство оновлює свої вебсторінки у відповідь на запит PEER. EPA не надало The Guardian оперативного коментаря.

Спір навколо контейнерів Inhance

Матеріал пов’язаний із тривалим спором навколо техаської компанії Inhance, яка виробляє до 200 млн пластикових контейнерів на рік. Наприкінці 2020 року PEER повідомила про виявлення високих рівнів PFAS у пестицидах, що зберігалися в контейнерах Inhance. Подальше розслідування EPA виявило масштабне забруднення пластикових контейнерів і спонукало агентство витребувати інформацію у компанії.

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У березні 2022 року EPA вимагало від Inhance негайно припинити виробництво контейнерів. Наприкінці 2023 року агентство знову наказало компанії припинити їх виготовлення, однак федеральний апеляційний суд скасував цю заборону. Позов PEER згодом відхилили, оскільки суддя вирішив, що організація не мала процесуального статусу для такого позову.

Inhance заявляє, що PFOA в її продукції є домішкою, а не речовиною, яку контейнери передають своєму вмісту. Компанія також повідомила про зниження рівня таких домішок на 90% і послалася на сторонні рецензовані оцінки ризиків, які, за її твердженням, не виявили необґрунтованого ризику для здоров’я людей або довкілля.

EPA раніше зазначало, що практично жоден рівень впливу PFOA та PFOS у питній воді не є безпечним. Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує PFOA як канцерогенну для людини речовину, а PFOS — як можливо канцерогенну.

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