Єпископат Польщі готує єдині правила дошлюбних курсів — RMF24

Конференція єпископату Польщі працює над запровадженням загальнонаціональних стандартів підготовки пар до церковного шлюбу. Нові правила мають запобігти надто поверховому підходу до підготовки наречених до таїнства шлюбу, повідомляє RMF24.

Єдиних правил поки немає

Наразі в Польщі немає уніфікованих вимог щодо тривалості та формату дошлюбних курсів. Канонічне право зобов'язує душпастирів готувати наречених до шлюбу, однак не визначає, скільки часу це має тривати. У різних єпархіях проводять як короткі зустрічі у вихідні, так і багатотижневі заняття або онлайн-курси.

Наприклад, програма «Радість і Надія» в архідієцезії Варшави передбачає дві очні зустрічі та п'ять завдань в електронному форматі. Питання про нові стандарти обговорювали під час червневого пленарного засідання єпископів у Ломжі в межах позиції щодо душпастирства сімей.

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Орієнтиром може стати ватиканська модель

Голова Конференції єпископату Польщі архієпископ Тадеуш Войда вважає, що кількох годин або однієї короткої зустрічі недостатньо для підготовки до одного з найважливіших життєвих рішень. За його словами, важливі не лише тривалість навчання, а й якість та коло тем — зокрема стосунки, віра, сексуальність, батьківство, відповідальність і розв'язання конфліктів.

Нові стандарти можуть бути наближені до моделі, запропонованої ватиканською Дикастерією у справах мирян, сім'ї та життя. Її документ передбачає орієнтовний річний перший етап підготовки, який мав би завершуватися заручинами, кілька місяців безпосередньої підготовки до шлюбу та супровід подружжя протягом двох-трьох років після вінчання. Пропозиції польських єпископів мають представити Папі під час жовтневої зустрічі у Ватикані.

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