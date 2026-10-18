Конференція єпископату Польщі проведе 406-те пленарне засідання 22–24 жовтня 2026 року в Закопаному. Єпископи, зокрема, обговорять підготовку до початку роботи незалежної комісії експертів, яка вивчатиме явище сексуального насильства щодо неповнолітніх у Католицькій церкві в Польщі, повідомляє Interia.

Статус комісії

Комісію створили у березні 2026 року, а нинішня робота стосується умов її функціонування. Під час засідання єпископи мають розглянути результати консультацій щодо статуту комісії.

Одним із юридичних питань стане набуття комісією статусу юридичної особи за державним законодавством. Обговорення заплановане як у менших групах, так і під час пленарної частини засідання.

Освіта, медіа та молодь

До програми також внесли ситуацію з уроками релігії у школах, виховання молоді на основі цінностей і проблему агресії в шкільному середовищі. В анонсі засідання не наведено конкретних пропозицій щодо організації викладання релігії та не вказано, яку позицію єпископи можуть ухвалити після дискусії.

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Учасники повернуться до питань роботи й фінансування власних медіа. На попередньому засіданні єпископи ухвалили створення Медійного фонду, з якого мають фінансувати Пресбюро Конференції єпископату Польщі, Католицьке інформаційне агентство та портал Opoka.

Програма передбачає оцінювання реалізації синоду про синодальність у польських дієцезіях і голосування за документ про життя, формацію та служіння постійних дияконів. Також учасникам представлять інформацію про підготовку до 150-річчя марійних об’явлень у Ґетшвальді, 300-річчя канонізації святого Станіслава Костки та Європейської зустрічі молоді Тезе в Лодзі.

Під час засідання заплановані спільні літургії. У перший день єпископи мають відслужити месу в санктуарії на Кшептувках, а другого дня — у костелі святого Яцека в Хохолові.

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