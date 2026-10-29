Єпископат Польщі розкритикував підтримані Сеймом зміни щодо абортів — Interia

У Польщі Конференція єпископату розкритикувала рішення Сейму, який 20 жовтня підтримав нові норми щодо переривання вагітності у разі тяжких вад плода. Зміни передбачають повернення до так званого абортного компромісу, повідомляє Interia.

За документ у повному обсязі проголосували депутати «Громадянської коаліції», «Лівиці», Centrum і Razem. Більшість парламентарів Польської селянської партії та «Третього шляху» також підтримала зміни: «за» проголосували 24 депутати цих політичних сил, проти — п’ятеро. Проти виступили «Право і справедливість», Rozwój Plus, «Конфедерація» та «Конфедерація польської корони».

Позиція єпископату

24 жовтня під час 406-го пленарного засідання Конференції єпископату Польщі її голова, архієпископ Тадеуш Войда, заявив, що кожна людина має гідність і право на захист життя від зачаття до природної смерті. На його думку, рішення парламенту можуть негативно позначитися на суспільному сприйнятті цінності життя та підірвати польську традицію його захисту.

Войда додав, що єпископи виступають проти політики, яка, за їхньою оцінкою, не будує, а руйнує, та закликають поважати життя кожної дитини, зокрема ненародженої.

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Реакції депутаток

Депутатка «Лівиці» Аніта Кухарська-Дзєдзіч заявила, що церква має право висловлювати свою позицію, однак, на її думку, не повинна використовувати державний апарат для впливу на рішення вірянок. Представниця «Громадянської коаліції» Моніка Роса сказала, що її політична сила підтримує право жінки на вибір до 12-го тижня вагітності й не орієнтується в цьому питанні на позицію церкви.

Депутатка «Права і справедливості» Юзефа Щурек-Желязко припустила, що звернення єпископату може вплинути на частину депутатів Польської селянської партії. Вона також послалася на розмови в Сеймі про можливий політичний обмін довкола голосування, зазначивши, що це було б неприйнятним, якби така інформація підтвердилася.

Сейм із перевагою у чотири голоси також підтримав закон, що частково декриміналізує переривання вагітності та допомогу в ньому. За даними опитування SW Research для «Rzeczpospolita», 67,2% опитаних поляків підтримують певну форму лібералізації законодавства: 37,7% — легалізацію переривання вагітності до 12-го тижня, ще 29,5% — повернення до абортного компромісу.

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