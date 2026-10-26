Єпископи США вибачилися за участь у молитві з президентом Трампом — Interia

Католицькі єпископи США вибачилися перед вірянами після участі в молитві з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Вони заявили, що Білий дім оприлюднив відео молитви та використав його в політичних цілях без їхньої згоди.

Єпископи назвали зустріч приватною

Архієпископ Мілвокі Джеффрі Гроб, один з 11 єпископів, які брали участь у зустрічі, публічно перепросив за свою присутність. Він наголосив, що молитва не була виявом підтримки президента, а сама зустріч і молитва мали бути приватними.

За даними Interia, учасники планували обговорити питання, важливі для Католицької церкви. Зокрема, ішлося про застосування імміграційного законодавства, візи для релігійних працівників і людську гідність.

Реакції учасників і Білого дому

Архієпископ Денвера Джеймс Голка, який очолював молитву, сказав, що допускав можливість політичного використання зустрічі в Білому домі. Водночас він вирішив узяти в ній участь, щоб порушити важливі для церкви теми.

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Єпископ Де-Мойна Вільям Джоенсен також розкритикував використання зустрічі для партійних і політичних цілей. Білий дім опублікував коротке відео, на якому єпископи моляться за країну та благословення для президента. Згодом ролик використав виборчий комітет Трампа.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що для американських католиків не було кращого президента, ніж Трамп. Вона послалася на обмеження прав на аборт рішенням Верховного суду, а також згадала помилування антиабортних активістів і захист релігійних свобод.

Від початку другого президентського терміну Трампа представники Католицької церкви у США та Ватикані неодноразово критикували його адміністрацію, зокрема через її підхід до іммігрантів і дії імміграційних служб поблизу церков.

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