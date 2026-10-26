EPRS повідомила про пов’язані з Росією кібератаки на Кіпрі — Cyprus Mail

Кіпр названо серед держав Європейського Союзу, де фіксували кібератаки, пов’язані з діяльністю Росії. Про це йдеться у брифінгу Європейської парламентської дослідницької служби (EPRS) щодо гібридної війни, повідомляє Cyprus Mail. У документі зазначено, що в цих країнах повідомляли про проникнення до урядових мереж або саботаж критичної інфраструктури.

Дані брифінгу EPRS

EPRS є внутрішньою дослідницькою службою та аналітичним підрозділом Європейського парламенту. У брифінгу зазначається, що кіберпростір дедалі частіше використовують для гібридних дій. Кібератаки можуть порушувати роботу критичної інфраструктури та важливих сервісів, застосовуватися для шпигунства й інформаційних маніпуляцій, а також впливати на системи військового командування та зв’язку.

За даними EPRS, раніше у 2026 році країни ЄС засудили зловмисну кіберактивність, пов’язану з Російською Федерацією — державою-агресором. Йшлося про дії як державних, так і недержавних суб’єктів, зокрема розвідувальних служб, кіберзлочинних угруповань, хактивістів і приватних компаній.

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Атрибуція 16-му центру ФСБ

У липні 2026 року держави ЄС заявили, що тривалі кібератаки пов’язані з 16-м центром Федеральної служби безпеки Росії. За їхніми твердженнями, цей підрозділ контролював кількох суб’єктів кіберзагроз, зокрема угруповання Turla.

Серед країн, де повідомляли про проникнення до державних мереж або саботаж критичної інфраструктури, крім Кіпру, названо Францію, Німеччину, Польщу, Нідерланди, Австрію, Словаччину, Румунію та Фінляндію. У Польщі 16-й центр пов’язували з операціями проти інфраструктури, зокрема теплоелектроцентралей. У Франції, за даними EPRS, у 2025 році ціллю була оборонна промисловість, а в Німеччині — державні установи.

ЄС також передбачив фінансування для посилення кіберзахисту: €700 млн у межах позикового інструменту Security Action for Europe обсягом €150 млрд, а також €200 млн через Європейський оборонний фонд на кіберпов’язані дослідження та розробки.

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