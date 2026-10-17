Ер-Ріяд підтримав заклик не допустити озброєння хуситів — Anadolu Agency

Саудівська Аравія підтримала президентську заяву Ради Безпеки ООН, яка засуджує атаки хуситів на королівство та закликає співпрацювати, щоб не допустити отримання угрупованням зброї й пов’язаних із нею матеріалів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії.

Засудження атак і загроз судноплавству

У саудівському МЗС привітали засудження Радою Безпеки ООН безперервних атак хуситів, інтенсивність яких, за оцінкою відомства, зростає. Йдеться, зокрема, про удари по аеропортах та енергетичній інфраструктурі королівства.

Також у заяві Ради Безпеки засуджено тривалі загрози судноплавству в Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб. Саудівська сторона наголосила на важливості повного виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2216 від 2015 року та наступних резолюцій.

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Вимоги резолюції 2216

Резолюція 2216 вимагає від хуситів негайно й безумовно припинити насильство, залишити захоплені райони, зокрема столицю Ємену Сану, та передати зброю, вилучену у військових і силових структурах. Документ також передбачає припинення здійснення повноважень міжнародно визнаного уряду Ємену й забезпечення цивільним доступу до гуманітарної та медичної допомоги.

У МЗС Саудівської Аравії заявили, що королівство підтверджує своє невід’ємне право за міжнародним правом вживати всіх необхідних заходів для захисту безпеки, громадян і жителів країни. У Ємені з липня триває військова ескалація між урядом, який підтримує коаліція на чолі із Саудівською Аравією, та хуситами після періоду відносного затишшя, пов’язаного з перемир’ям, що почалося у квітні 2022 року.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією у четвер повідомила, що внаслідок атак хуситів на аеропорти країни загинули 19 людей, ще 364 зазнали поранень.

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