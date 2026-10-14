Ербіль: розпочався суд у справі загибелі 31 мігранта — The National

В Ербілі, Ірак, розпочався суд над Хаджаром Міною Абдуллою, відомим як Башдар. Його обвинувачують у причетності до операції з нелегального переправлення людей через Ла-Манш у листопаді 2021 року, коли під час спроби дістатися з Франції до Великої Британії загинула 31 людина. Про це повідомляє The National.

Свідчення родичів

Серед загиблих переважали іракські курди. Родичі жертв прибули на засідання та розповіли суду про обставини поїздок своїх близьких. Зана Маманд Мохаммед заявив, що його 18-річний брат Твана залишив 3200 доларів завдатку в обмінному пункті за вказівкою Башдара. Тіло Твани так і не знайшли.

За словами Мохаммеда, пасажирам обіцяли надійний човен. Однак на судні, розрахованому максимум на 25 людей, перебували 34 особи. Расул Фарка розповів, що рятувальні жилети його сина Пштивана та інших пасажирів порвалися, коли човен перекинувся. Пштиван також був серед чотирьох людей, чиї тіла не знайшли.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Провадження у кількох країнах

Башдара затримали в Іраку у жовтні 2022 року. Його захист не заперечує, що він був причетний до переправлення людей, але стверджує, що він не саджав жертв на човен. Судді не винесли вироку в день слухання та не визначили дату наступних засідань. Водночас розпочали провадження щодо обмінного пункту, який згадував Мохаммед.

Раніше у Франції судили 14 чоловіків, яких обвинувачували в організації фатального переправлення. Паризький суд у вересні визнав винними 13 підсудних за злочини, зокрема ненавмисне вбивство та незаконне переправлення мігрантів. Французькі адвокати Матьє Шірез і Тома Рікар заявили, що Башдара не переслідували у Франції, оскільки одну людину не можна двічі судити за той самий злочин у різних країнах.

Незалежне британське розслідування Cranston Inquiry, фінальний звіт якого оприлюднили у лютому 2026 року, дійшло висновку, що деяких смертей можна було уникнути. У звіті вказали на недоліки реагування британських і французьких органів, зокрема проблеми з комунікацією та втрачені можливості для втручання.

Читай нас у