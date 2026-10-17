Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у 2025 році країна експортувала оборонну та аерокосмічну продукцію на суму понад $10 млрд до 180 країн і регіонів. Про це він сказав 17 жовтня на заході Türkiye Innovation Week 2026 у Стамбулі, повідомляє Anadolu Agency.

Ставка на технологічне виробництво

Ердоган також заявив про намір Туреччини до 2030 року сприяти створенню 100 тисяч технологічних стартапів із сукупною оцінкою $100 млрд. За його словами, країна розширює науково-дослідні можливості, підтримує технологічні стартапи та прагне прискорити перехід до виробництва з вищою доданою вартістю.

Президент зазначив, що будівлі терміналів стамбульського аеропорту Ататюрка перетворюють на центр технологій і підприємництва Terminal Istanbul. Він назвав інвестиції у передові технології необхідністю для Туреччини.

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Розслідування щодо інвестиційних фондів

Окремо Ердоган прокоментував розслідування, пов’язані з інвестиційними фондами. Він заявив, що влада взяла ситуацію під контроль після кроків, ужитих із 17 вересня, а провадження щодо осіб, які, за його словами, отримали несправедливий прибуток через маніпуляції, тривають із дотриманням судових процедур.

Ердоган закликав не поширювати підозри на весь турецький ринок капіталу через проблему, яка, за його словами, стосується 4,6% фондів.

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