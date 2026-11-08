Ердоган закликав посилити дипломатичні контакти з Україною та Росією після розмови з Трампом

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив про необхідність активізувати дипломатичну взаємодію з Україною та Росією. Анкара також підтвердила готовність продовжувати участь у мирних ініціативах.

Під час переговорів Ердоган і Трамп обговорили двосторонні відносини між Анкарою та Вашингтоном, а також актуальні регіональні й міжнародні питання. Окрему увагу співрозмовники приділили російсько-українській війні.

Турецький президент висловив сподівання, що посилення дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни, дасть позитивні результати. Він наголосив, що важливо розширювати контакти як з Києвом, так і з Москвою.

Ердоган запевнив, що Туреччина й надалі братиме участь у мирних ініціативах та докладатиме зусиль для припинення бойових дій.

Ще однією темою телефонної розмови стала напруженість у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном.

Ердоган заявив про необхідність припинити протистояння між країнами та врегулювати суперечності дипломатичним шляхом. Він наголосив, що Анкара продовжить докладати зусиль для досягнення миру.

Крім того, президент Туреччини висловив переконання, що співпраця між Анкарою та Вашингтоном надалі поглиблюватиметься. За його словами, сторони працюватимуть над тим, щоб надати нового імпульсу двостороннім відносинам.

Наприкінці розмови Реджеп Таїп Ердоган подякував Дональду Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України. Це питання він планує порушити після нещодавньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

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