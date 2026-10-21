ЄС готує новий пакет санкцій проти російських бізнесменів та компаній

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Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку.

До нового санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів, а також 105 організацій. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Про це повідомив європейський редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Європейська комісія відхилила пропозицію Сполучених Штатів відновити закупівлі російського газу в межах обговорення можливого припинення вогню в Україні. У Брюсселі також наголосили, що не планують скасовувати санкції проти Москви, доки війна не буде повністю завершена.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє інвесторам розпочати процедуру купівлі та переобладнання нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, для подальшого перевезення нафти, не охопленої санкціями. Про це 19 жовтня на заході Citadel Securities у Нью-Йорку заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

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