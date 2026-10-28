ЄС і США закликали КНДР відмовитися від ядерної зброї — Anadolu Agency

Європейський Союз, США, Велика Британія, Японія та інші союзники 28 жовтня повторили вимогу до Північної Кореї відмовитися від програм створення ядерної зброї та балістичних ракет. Країни також закликали всі держави-члени ООН повністю виконувати санкції, пов’язані з КНДР, повідомляє Anadolu Agency.

Спільна позиція союзників

У заяві ЄС, США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії, Австралії, Нової Зеландії та Південної Кореї підтвердили прихильність до повної, такої, що підлягає перевірці, та незворотної денуклеаризації КНДР.

Підписанти також заявили про підтримку виконання всіх резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї. Окремо вони звернулися до всіх держав-членів ООН, зокрема постійних членів Ради Безпеки, із закликом повністю виконувати ці рішення.

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Санкції проти КНДР

У заяві зазначено, що ЄС, Австралія та США у жовтні запровадили санкції проти використання КНДР працівників за кордоном, її шкідливої кіберактивності та осіб, причетних до незаконної співпраці Північної Кореї з Росією.

За заявою, ці обмеження мають на меті перешкодити КНДР підтримувати незаконний розвиток зброї масового ураження й балістичних ракет, а також протидіяти незаконній військовій співпраці КНДР із Росією. Санкційні рішення ґрунтуються на детальних звітах Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, яка відстежує недотримання Північною Кореєю резолюцій Ради Безпеки ООН.

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