ЄС і В’єтнам домовилися поглибити співпрацю щодо критичної сировини — Anadolu Agency

Європейський Союз і В’єтнам 22 жовтня у Брюсселі, Бельгія, домовилися поглибити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій та критичної сировини. Президент В’єтнаму То Лам провів зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою, повідомляє Anadolu Agency.

Торгівля та інвестиції

У спільній заяві сторони закликали повністю виконувати Угоду про вільну торгівлю між ЄС і В’єтнамом та якнайшвидше ратифікувати Угоду про захист інвестицій. Лідери також погодилися працювати над розвитком співпраці у сфері критичної сировини.

ЄС і В’єтнам мають намір поглиблювати зв’язки у технологіях, інноваціях, освіті, стратегічній інфраструктурі та зеленому переході. Вони також привітали розвиток двосторонніх відносин після підвищення їхнього рівня до всеосяжного стратегічного партнерства у січні.

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Безпека і зелений перехід

Сторони підтвердили плани просувати інвестиції в межах ініціативи Global Gateway та Партнерства зі справедливого енергетичного переходу. У заяві також зазначили потенціал співпраці в обороні й безпеці відповідно до законодавства, пріоритетів і політики кожної зі сторін.

Чинна взаємодія ЄС і В’єтнаму охоплює морську безпеку, кібербезпеку, кризове управління та розвиток спроможностей. Лідери окремо підтвердили відданість захисту прав людини, зокрема через спеціальний двосторонній діалог, а також наголосили на важливості ефективного багатостороннього співробітництва і міжнародного порядку, заснованого на правилах.

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