ЄС хоче залучити до оплати кредиту Україні на 2027 рік Британію та Канаду, — Politico

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У 2027 році Україні може не вистачити 70 млрд євро для покриття фінансових потреб. Через це Європейський Союз планує переконати Велику Британію та Канаду збільшити внески на підтримку Києва. Переговори щодо додаткового фінансування мають відбутися на найвищому рівні.

Брюссель планує порушити питання збільшення допомоги Україні під час двох майбутніх самітів. Зустріч ЄС із Канадою запланована на 29–30 жовтня, а саміт із Великою Британією відбудеться 20 листопада.

За словами п’ятьох чиновників ЄС, серед яких представники Європейської комісії, та двох дипломатів, Брюссель активніше звертається до партнерів за межами Євросоюзу. Це пов’язано зі зростанням фінансових потреб України та невизначеністю щодо подальшої допомоги з боку США.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС разом із державами-членами забезпечує 80% зовнішньої допомоги Україні. Водночас вона закликала інших міжнародних партнерів активніше долучатися до фінансування.

«Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізували свої зусилля», — наголосила фон дер Ляєн.

Європейський Союз зобов’язався надати Україні позику на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Очікується, що ці кошти покриють приблизно дві третини фінансових потреб Києва.

Ще 45 млрд євро Брюссель розраховував отримати від інших міжнародних партнерів. Серед них — Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія.

Однак частина очікуваної допомоги надходить із затримками. Уряди деяких країн досі не затвердили або не виділили кошти, які обіцяли надати Україні.

Додатковим чинником стало зростання фінансових потреб України у 2027 році на тлі посилення російського наступу. На ситуацію також впливають війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка збільшує витрати, і зміни в позиції Вашингтона щодо Москви.

За таких обставин Європа та інші союзники змушені брати на себе більшу частину витрат на підтримку України.

Європейські чиновники наголошують, що звернення до Лондона й Оттави не є критикою їхньої політики. Обидві країни активно підтримують Україну, однак фінансові потреби Києва продовжують зростати.

За даними, наведеними у матеріалі Politico, Велика Британія заявляє про загальну допомогу Україні на 25 млрд фунтів стерлінгів.

Канада, зі свого боку, пообіцяла:

5,4 млрд євро військової допомоги ;

8,2 млрд євро прямої фінансової підтримки.

Брюссель готується обговорити з Лондоном та Оттавою не лише додаткове фінансування України, а й поглиблення економічної та оборонної співпраці.

Водночас співрозмовники Politico не очікують, що найближчі саміти завершаться офіційними домовленостями про збільшення допомоги. Проте питання фінансової підтримки Києва може стати важливою частиною політичних переговорів.

Брюссель порушував питання фінансових потреб України на 2027 рік і під час зустрічей Міжнародного валютного фонду, «Великої сімки» та «Великої двадцятки». Крім того, Євросоюз обговорював підтримку Києва з представниками країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів Politico, що під час зустрічей минулого тижня в Бангкоку, які відбулися в межах засідань МВФ та Групи Світового банку, одним із головних питань була фінансова допомога Україні.

Він закликав міжнародних партнерів ширше розподіляти витрати на підтримку Києва та наголосив, що кожна країна має виконувати свою роль, поки Україна протистоїть російській агресії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні допомогу на понад 231 млрд євро. До цієї суми входять військова допомога, бюджетна підтримка, гарантії, допомога українцям, які перебувають на території Євросоюзу, а також кошти, отримані від заморожених російських активів.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС зазначив, що цей обсяг допомоги вже перевищив очікування.

Про це повідомляє Politico.

Нагадаємо, Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 млн євро Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти планують спрямувати на фінансування відбудови України.

Україна отримає від ЄС додаткові €3 млрд фінансової допомоги.

Україна отримала від ЄС список реформ у відповідь на прохання про гроші.

Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку. Кошти спрямують на компенсацію видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій, а гарантії за фінансуванням надасть уряд Канади.

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