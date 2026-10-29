ЄС не братиме нових зобов’язань із кліматичного фінансування на COP31 — OilPrice

Європейський Союз не братиме на себе нових зобов’язань щодо кліматичного фінансування на конференції COP31, яка розпочнеться 9 листопада у Туреччині. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg, єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра заявив, що можливість додаткового фінансування для скорочення викидів фактично не має перспектив.

Фінансування від ЄС

За офіційними даними ЄС, у 2025 році Євросоюз і його держави-члени надали країнам, що розвиваються, 32,3 млрд євро державного кліматичного фінансування, або приблизно 36 млрд доларів. Це приблизно на 600 млн євро більше, ніж роком раніше.

Кошти спрямовують на скорочення викидів і адаптацію до зміни клімату. За даними видання, значну частину фінансування отримували країни Африки та Азії для переходу від викопного палива до вітрової й сонячної енергетики.

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Позиції перед конференцією

За інформацією Bloomberg, серед посадовців ЄС зростає переконання, що інші заможні країни недостатньо долучаються до кліматичного фінансування. OilPrice також зазначає, що ЄС стикається з високими цінами на паливо та газ і дефіцитом нафтопереробних потужностей, а подолання цих проблем потребує значних витрат.

Група африканських країн у листі до керівника кліматичного напряму ООН Саймона Стілла заявила, що на COP31 вимагатиме потроїти зобов’язання щодо фінансування адаптації до зміни клімату.

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