ЄС не погодив згадку про статус асоційованого члена для Канади — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, щонайменше чотири країни ЄС, зокрема Німеччина, заперечили проти проєкту заяви зі згадкою терміна «асоційований член» щодо Канади. Це зірвало процедуру мовчазного погодження за 48 годин до саміту ЄС—Канада в Монреалі, повідомляє Politico Europe.

Заперечення Німеччини

У понеділок посли держав Євросоюзу не змогли дійти згоди щодо тексту заяви. Наступного дня застосували процедуру мовчазного погодження: документ мали автоматично схвалити без формального засідання чи голосування, якщо до полудня жодна країна не висловила б заперечень.

За даними двох дипломатів ЄС, Німеччина, яка домагається повного вилучення з тексту терміна «асоційований член», була серед щонайменше чотирьох держав, що зупинили процедуру. Питання мають обговорити в середу на черговій зустрічі послів ЄС — за день до початку саміту.

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Саміт у Монреалі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала прем'єр-міністрові Канади Марку Карні ідею асоційованого членства під час промови про стан Євросоюзу в Страсбурзі минулого місяця. Четверо дипломатів ЄС тоді повідомили Politico Europe, що перед цим вона не консультувалася з європейськими столицями.

У четвер і п'ятницю фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та десять єврокомісарів вирушать до Монреаля на саміт із Карні. Сторони планують поглиблювати співпрацю у сферах торгівлі, енергетики, освіти та Арктики.

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