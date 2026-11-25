0:00 / 0:00

Європейська комісія наклала штрафи на загальну суму 471,9 млн євро на трьох найбільших у світі виробників ароматизаторів — швейцарські концерни Firmenich та Givaudan і американську компанію IFF — за участь у картельній змові протягом понад чотирьох років.

Компанії обмінювалися комерційно конфіденційною інформацією, зокрема щодо ціноутворення та угод зі споживчим гігантом Unilever, а Givaudan та IFF також ділилися даними про ширші напрямки своєї діяльності у сфері ароматизаторів.

Найбільший штраф отримала Givaudan — близько 252,4 млн євро, для Firmenich сума стягнення становить близько 137,7 млн євро, а для IFF — приблизно 82 млн євро. Єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера зазначила, що така змова, імовірно, завдала шкоди та призвела до зростання витрат для виробників косметики, мийних засобів і товарів для прибирання, які використовують ці інгредієнти.

Джерело: Європейська правда.

Європейська комісія наклала штраф на загальну суму 1,07 млрд євро на банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan і MUFG. Їх упіймали на валютній картельній змові зі спотовими операціями.

Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов’язаній з операційною системою Android.

Читай нас у