ЄС передасть Україні 500 генераторів та понтонні мости для підготовки до зими

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Європейський Союз мобілізує 500 генераторів із резервів rescEU, а також допоможе доправити в Україну плавучі мости та автобуси для підтримки напередодні зими.

«Ми пообіцяли допомогти забезпечити безперебійне електропостачання та підтримати українців протягом зими. І ми виконуємо цю обіцянку», — йдеться у спільній заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Окрім постачання генераторів, європейські партнери сприяють транспортуванню чотирьох плавучих мостів із Норвегії та 200 автобусів, а також допомагають створювати центри екстреної підтримки.

Джерело: спільна заява керівництва Європейського Союзу.

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