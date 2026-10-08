ЄС планує створити місію з навчання ліванської армії — The National

Європейський Союз планує створити в Лівані місію для підтримки та навчання Збройних сил країни й сил внутрішньої безпеки. Про це під час візиту до Бейрута заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє The National.

Завдання місії

За словами Каллас, місія консультуватиме та допомагатиме ліванській армії й силам внутрішньої безпеки посилювати контроль над територією, безпеку кордонів і внутрішню безпеку. Її робота не обмежуватиметься півднем Лівану.

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС формально створять місію 12 жовтня. Це має статися після офіційного запрошення від ліванської влади.

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Не заміна UNIFIL

Каллас наголосила, що місія ЄС не замінить Тимчасові сили ООН у Лівані — UNIFIL, мандат яких завершується наприкінці року. За її словами, питання подальшої присутності ООН у країні ще обговорюється.

Очільниця дипломатії ЄС заявила, що після завершення мандата UNIFIL не має виникнути вакууму безпеки, а Ліван повинен контролювати всю свою територію. Вона пов'язала це з рухом до роззброєння «Хезболли» та зазначила, що будь-які міжнародні сили повинні мати мандат ООН.

ЄС уже надає Лівану фінансову, гуманітарну й безпекову допомогу в межах пакета на 1 млрд євро, розрахованого на 2024–2027 роки. Ліванські збройні сили значною мірою залежать від міжнародних донорів і намагаються розширити присутність на півдні країни.

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