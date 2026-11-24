Європейський Союз планує з 23 жовтня 2027 року застосовувати нові правила захисту прав пасажирів авіакомпаній. Вони передбачають чіткіші процедури повернення грошей за скасовані рейси, компенсації за значні затримки та додаткові гарантії для людей, які потребують допомоги під час подорожі.

Як повідомляє RMF24, для квитків, придбаних через туристичні агентства або онлайн-платформи, встановлять 14-денний строк повного повернення коштів у разі скасування рейсу. Авіаперевізник матиме сім днів, щоб перерахувати гроші посереднику, а посередник — ще сім днів для розрахунку з клієнтом. Пасажирів також мають інформувати про правила повернення коштів під час бронювання.

Компенсації за затримки

Нові норми передбачають компенсацію за затримку рейсу на три години або більше. Її сума залежатиме від дальності маршруту й становитиме від 250 до 600 євро.

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Для подання заяв на відшкодування та компенсації планують запровадити спільні форми. Вони будуть доступні на сайті Європейської комісії всіма мовами ЄС і стосуватимуться різних видів транспорту. Перевізники зможуть використовувати власні форми, якщо вони відповідатимуть європейським вимогам.

Допомога пасажирам і нагляд

Правила також передбачають безоплатне перевезення супровідної особи, якщо її присутність необхідна пасажирові для отримання належної допомоги. Національні органи, що контролюють дотримання прав пасажирів, зможуть самостійно розпочинати перевірки, аудити та контактувати з перевізниками без попередньої скарги мандрівника.

Перед застосуванням нові положення ще мають бути формально затверджені Радою ЄС і опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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