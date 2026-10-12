ЄС погодив трирічну місію підтримки в Лівані — Jerusalem Post

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили створення нової місії підтримки в Лівані, яка консультуватиме та навчатиме ліванські збройні сили і сили внутрішньої безпеки. Місія має допомогти посилити контроль над територією, безпеку кордонів і внутрішню безпеку країни, повідомляє Jerusalem Post.

Цивільний і військовий компоненти

За інформацією Ради ЄС, початковий мандат місії розрахований на три роки. Вона матиме цивільний і військовий компоненти. Військовий напрям передбачає консультаційну підтримку та навчання для зміцнення спроможностей Збройних сил Лівану у сферах прикордонної й морської безпеки.

Цивільний компонент навчатиме співробітників Сил внутрішньої безпеки Лівану, зокрема протидії кіберзлочинності та контрабанді. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європа зацікавлена у майбутньому Лівану.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підготовка до розгортання

Перед початком роботи місії ЄС має завершити додаткове оперативне планування. Представник блоку повідомив, що ЄС сподівається розгорнути персонал нової місії впродовж найближчих місяців. Минулого місяця Каллас також заявляла, що понад десять держав-членів ЄС готові надати для місії ресурси та персонал.

Ініціатива виникла після того, як ЄС вивчав способи посилення ліванських сил, щоб дати армії країни змогу зосередитися на роззброєнні угруповання «Хезболла». Мандат Тимчасових сил ООН у Лівані має завершитися наприкінці 2026 року, після чого очікується річний етап скорочення та виведення контингенту.

Читай нас у