ЄС продовжив санкції проти росіян за гібридні атаки до жовтня 2027 року

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити ще на один рік персональні санкції проти людей та організацій, яких вважають відповідальними за дестабілізаційні дії Росії за межами країни. Обмеження діятимуть до 9 жовтня 2027 року.

Рішення ухвалили у відповідь на триваючу та зростаючу гібридну діяльність РФ, зокрема через маніпуляції інформацією та втручання, спрямовані проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів.

Загалом під дію цього санкційного режиму наразі підпадають 80 фізичних та 20 юридичних осіб.

Як зазначається, усі фігуранти списку підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові чи економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд та транзит територією країн Євросоюзу.

Як відомо, правова рамка для обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії була заснована 8 жовтня 2024 року. Вона дозволяє накладати санкції на осіб, причетних до дій і політики уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності ЄС, його безпеку, стабільність, незалежність і територіальну цілісність, а також за дестабілізаційні операції проти третіх країн і міжнародних організацій.

У Євросоюзі наголошують, що й надалі використовуватимуть увесь спектр доступних інструментів для запобігання, стримування та реагування на ворожі гібридні прояви з боку РФ та її сателітів.

Повідомлялося, що напередодні рішення Ради ЄС, 7 жовтня, посли країн-членів Євросоюзу (Coreper) погодили найбільше в історії розширення санкційного списку проти Росії.

За даними дипломатичних джерел, нові обмеження охоплюють 1569 фізичних та юридичних осіб (зокрема 743 особи та 826 компаній), пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, а також 77 осіб, залучених до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України.

Це розширення стане частиною реалізації санкційного порядку денного, анонсованого главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, та має бути офіційно затверджене на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня.

Про це повідомляється з посиланням на сайт Ради ЄС.

Нагадаємо, що ЄС зняв санкції з російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

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Раніше, Сибіга розкритикував зняття санкцій з Усманова та Фрідмана.

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