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Європейський Союз не терпітиме перетворення спорту на зброю та вважає неприйнятним використання росією спорту як політичного інструменту для легітимізації своєї поведінки.

Про це 24 листопада під час сесії Європейського парламенту, присвяченої продовженню санкцій проти рф у міжнародному спорті, заявив єврокомісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф, нагадавши про державну допінгову систему в Сочі та погрози володимира путіна через заборону російської символіки, а також розкритикувавши рішення окремих міжнародних федерацій — зокрема у дзюдо, важкій атлетиці та водних видах спорту — і односторонні кроки МОК щодо допуску російських атлетів.

За словами Мікаллефа, пропозиція щодо 22-го пакету санкцій ЄС передбачає заборону виступів російських команд і спортсменів під національними прапорами, а також обмеження проти очільника мінспорту та Олімпійського комітету рф, керівників федерацій важкої атлетики й шахів та причетних до спорту олігархів, крім того, рекомендації ЄС закликають не видавати візи спортсменам, які виступають під російською символікою. Єврокомісар також наголосив на припиненні фінансування організацій, які потурають легітимізації російської агресії, та повідомив про заборону російської національної символіки на майбутньому Європейському юнацькому зимовому олімпійському фестивалі в Румунії.

Джерело: «Укрінформ».

Новий ще не схвалений 22 пакет санкцій ЄС передбачає, що російські спортсмени не зможуть брати участь під національним прапором у змаганнях на території Євросоюзу.

Данія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція та Естонія закликали Єврокомісію позбавити російських і білоруських спортсменів можливості отримувати візи для участі у змаганнях в Європі.

До цього Фінляндія заборонила в’їзд російським спортсменам із 16 листопада.

Також Нідерланди не видали візи російським спортсменкам перед чемпіонатом світу.

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