ЄС розблокував для Угорщини понад 4 млрд євро на освіту й науку

Європейський Союз розблокував для Угорщини додаткове фінансування в розмірі 1,5 трлн форинтів, що становить приблизно 4,12 млрд євро. Кошти призначені для підтримки студентів і науковців.

Зокрема, йдеться про кошти на програму студентських обмінів Erasmus+.

"Угорські студенти знову можуть навчатися за кордоном за програмою Erasmus+, а дослідники – отримувати фінансування від ЄС для досліджень та інновацій", – написав Мадяр.

Про це написав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у себе в Х.

Угорщина і надалі даватиме прихисток українським ухилянтам.

7 жовтня робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA повторно розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до Євросоюзу. Очікується, що Угорщина цього разу не блокуватиме їхнє погодження.

В Угорщині офіційно створили Національне агентство з повернення активів, яке займатиметься пошуком і поверненням державних коштів, незаконно привласнених протягом попередніх років. Новий орган став однією з ключових антикорупційних реформ уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра після його перемоги на парламентських виборах.

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