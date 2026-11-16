ЄС схвалив для України рекордний разовий платіж у розмірі майже 8 млрд євро

Найближчим часом Україна отримає майже 8 мільярдів євро від Євросоюзу. Це найбільший разовий платіж за програмою Ukraine Facility.



Рішення ухвалила Рада ЄС. Вона зробила це після того, як Україна виконала понад 20 кроків Плану України.

За словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, ці кроки стосуються судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державними активами, енергетики та інших сфер.

Близько 5 мільярдів євро цього траншу надійдуть із кредиту Ukraine Support Loan на 2026 рік.

Це буде дев'ятий платіж за програмою Ukraine Facility. Після його перерахування загальна сума, яку Україна отримала за Планом України з середини 2024 року, перевищить 40 мільярдів євро.

Зараз у Брюсселі з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Під час візиту обговорять виконання реформ для євроінтеграції та подальшу фінансову підтримку України.

Нагадаємо, що Європейський Союз разом з Україною розпочав підготовку зимового пакета підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Німеччина виділяє Україні ще 200 млн євро на підготовку до зими.

ЄС передасть Україні 500 генераторів та понтонні мости для підготовки до зими.

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