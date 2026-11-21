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21 листопада Європейський Союз та Індонезія підписали угоди про торгівлю й інвестиції, які передбачають скасування 98,5% мит на європейські товари.

За прогнозами, протягом наступних 15 років обсяги експорту з ЄС до цієї країни Південно-Східної Азії збільшаться майже на 40%. Крім того, завдяки домовленостям європейські експортери зможуть щороку заощаджувати понад 600 мільйонів євро на митних платежах.

Очікується, що угода буде особливо вигідною для таких галузей, як машинобудування та виробництво автотранспортних засобів.

За словами представників Єврокомісії, домовленості також відкриють нові можливості для інвестування в Індонезію – зокрема у сферах виробництва електромобілів, електроніки та фармацевтики.

Тепер угоди мають схвалити в Європарламенті та ратифікувати в Індонезії. У разі затвердження угоди можуть набути чинності вже на початку наступного року.

У 2025 році обсяг торгівлі між ЄС та Індонезією становив 28,9 млрд євро: експорт з ЄС сягнув 10,2 млрд євро, а імпорт до ЄС – 18,7 млрд євро.

Джерело: Euronews.

Нагадаємо, що ЄС та Індонезія скасовують 98% мит і відкривають алкогольний ринок — Politico

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