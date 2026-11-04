ЄС у січні обговорить нові санкції проти Грузії – Euronews
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що у січні міністри закордонних справ країн ЄС детально обговорять нові заходи проти Грузії для протидії згортанню демократичних стандартів.
Заява виголошена на тлі щорічного звіту Єврокомісії про розширення, де констатовано погіршення ситуації з основоположними правами та тиск на громадянське суспільство в країні. Очільниця євродипломатії наголосила, що нинішній грузинський уряд перебуває у прямому конфлікті з Брюсселем, а майбутні рішення покликані продемонструвати незгоду з політикою влади та водночас підтримати євроінтеграційні прагнення грузинського народу.
Джерело: Euronews.
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі виступив із серією різких заяв на адресу Європейського Союзу, заявивши, що «Євросоюз рухається до цивілізаційної прірви», а від Європи «залишилася лише вивіска».