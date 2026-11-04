ЄС у січні обговорить нові санкції проти Грузії – Euronews

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Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що у січні міністри закордонних справ країн ЄС детально обговорять нові заходи проти Грузії для протидії згортанню демократичних стандартів.

Заява виголошена на тлі щорічного звіту Єврокомісії про розширення, де констатовано погіршення ситуації з основоположними правами та тиск на громадянське суспільство в країні. Очільниця євродипломатії наголосила, що нинішній грузинський уряд перебуває у прямому конфлікті з Брюсселем, а майбутні рішення покликані продемонструвати незгоду з політикою влади та водночас підтримати євроінтеграційні прагнення грузинського народу.

Джерело: Euronews.

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не має наміру поступатися власними територіями заради членства в Європейському Союзі. За його словами, подібну умову нібито висували Україні під час обговорення її євроінтеграції.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі виступив із серією різких заяв на адресу Європейського Союзу, заявивши, що «Євросоюз рухається до цивілізаційної прірви», а від Європи «залишилася лише вивіска».

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