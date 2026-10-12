ЄС виділив 115 мільйонів євро на оборонні розробки за участю України

Європейський Союз затвердив нову програму AGILE, яка передбачає 115 мільйонів євро на розвиток оборонних технологій. До неї зможуть долучитися не лише європейські підприємства, а й українські компанії. Програма має допомогти швидше перетворювати перспективні розробки на технології, які можна використовувати у війську.

Рада Європейського Союзу 12 жовтня 2026 року остаточно затвердила програму гнучких та швидких інновацій у сфері оборони AGILE. Вона передбачає фінансову підтримку компаній, які розробляють нові оборонні технології. Загальний бюджет програми становить 115 мільйонів євро. Її головна мета — скоротити час між появою нової ідеї, її випробуванням і використанням у війську.

До участі зможуть долучатися малі та середні підприємства, стартапи й компанії, які активно розвивають свої технології. Важливо, що програма відкрита і для українського бізнесу. Також подавати проєкти зможуть підприємства з країн Європейської асоціації вільної торгівлі — Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Це створює для українських розробників додаткову можливість залучити європейське фінансування для оборонних рішень.

На що виділятимуть гроші

Програма AGILE зосередиться на розробках, які можуть суттєво змінити підходи до оборони або допомогти швидше реагувати на нові загрози. Серед напрямів, які називає Європейська комісія, — безпілотники, штучний інтелект і квантові технології. Також підтримку зможуть отримати проєкти, що допомагають пристосовувати цивільні технології до військових потреб. Наприклад, це можуть бути рішення, які спочатку створювали для інших сфер, але згодом їх можна використати для оборони. Конкретні завдання для розробників визначатимуть з урахуванням актуальних потреб держав ЄС.

У межах програми передбачено два основні напрями роботи. Перший — розробка та випробування нових оборонних продуктів і технологій. Другий — допомога з їхнім виходом на ринок і впровадженням у практичне використання. Тобто підтримка не обмежуватиметься створенням прототипу або лабораторним тестуванням. Ініціатива має допомогти перспективним рішенням пройти шлях від розробки до реального застосування. Це особливо важливо для невеликих компаній, яким часто бракує ресурсів, щоб самостійно довести технологію до готового продукту.

Скільки можна буде отримати

Загалом AGILE планує підтримати від 20 до 30 проєктів. Програма передбачає фінансування до 100% витрат, які відповідатимуть установленим критеріям. Це означає, що окремі компанії зможуть отримати повне покриття прийнятних витрат на свої розробки. Водночас максимальне фінансування стосується саме витрат, які відповідатимуть умовам програми, а не будь-яких видатків підприємства. Умови участі та вимоги до конкретних проєктів визначатимуть у межах конкурсних процедур.

Окремий акцент зробили на швидкості ухвалення рішень. За задумом Єврокомісії, від подання заявки до надання гранту має минати лише чотири місяці. Для оборонної сфери це важливо, адже технології швидко змінюються, а потреби військових можуть виникати значно раніше, ніж завершиться звичайний цикл фінансування. Крім того, програма дозволятиме заявляти певні витрати, понесені ще до завершення приймання заявок, — за період до трьох місяців. Такий підхід має дати змогу компаніям не зупиняти розробки в очікуванні фінансування.

За планом програми, шлях від фінансування розробки до впровадження технології у збройних силах має тривати від одного до трьох років. Це не означає, що кожен проєкт автоматично потрапить до війська саме за цей час: терміни залежатимуть від характеру розробки, випробувань та інших умов. Однак сама модель AGILE покликана скоротити звичний шлях від ідеї до практичного використання. ЄС прагне створити умови, за яких перспективні технології не залишатимуться надовго на стадії експериментів.

Чому Євросоюз запускає цю програму

Однією з головних причин стала повномасштабна війна Росії проти України. Вона продемонструвала, наскільки важливо швидко розробляти нові технології, перевіряти їх у реальних умовах і змінювати рішення відповідно до ситуації на полі бою. Безпілотники, автономні системи та інструменти на основі штучного інтелекту вже відіграють помітну роль у сучасній війні. Технологічні переваги можуть швидко змінюватися, тому багаторічні цикли розробки не завжди відповідають потребам військових. Саме на цю проблему й має реагувати AGILE.

У Єврокомісії наголошують, що Європі потрібно навчитися створювати, випробовувати та впроваджувати нові рішення за тижні або місяці, а не за роки. Особливо це стосується технологій, які можуть дати суттєву перевагу на полі бою або допомогти ефективніше використовувати оборонні ресурси. Програма має доповнити вже наявні інструменти підтримки оборонної промисловості ЄС. Її особливість — орієнтація на швидкість, гнучке фінансування та підтримку компаній, які здатні оперативно пропонувати нові рішення.

AGILE також є частиною ширших зусиль Євросоюзу зі зміцнення власної обороноздатності. У ЄС уже діють інші механізми підтримки оборонних досліджень та інновацій, зокрема Європейський оборонний фонд і програми для стартапів та малих підприємств. Однак, як зазначають європейські інституції, наявних інструментів недостатньо, щоб завжди швидко перетворювати нові розробки на готові рішення. Тому нову програму створили як доповнення до чинних механізмів, а не як їхню заміну.

Коли програма запрацює

Європейська комісія представила пропозицію створити AGILE 25 березня 2026 року. У липні Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо програми. 6 жовтня Європарламент проголосував за неї, а 12 жовтня Рада ЄС остаточно затвердила відповідний регламент. Отже, програму погодили менш ніж за сім місяців після того, як Єврокомісія вперше запропонувала її створити.

Повноцінно AGILE має запрацювати 1 січня 2027 року. Саме після запуску очікується початок практичної реалізації програми та відбір проєктів відповідно до її умов. Українським компаніям, які працюють над оборонними розробками, варто стежити за офіційними оголошеннями Єврокомісії щодо конкурсів, вимог до заявок і термінів подання. Затвердження програми відкриває можливість для участі, але саме по собі ще не означає автоматичного надання грантів усім охочим.

Для українського оборонного сектору AGILE може стати додатковим джерелом фінансування та можливістю вивести перспективні розробки на новий рівень. Участь у програмі також може допомогти компаніям налагоджувати співпрацю з європейськими партнерами й адаптувати технології до потреб різних збройних сил. Водночас результат залежатиме від відповідності проєктів умовам конкурсу та їхньої здатності пройти відбір. Головний задум програми — зробити шлях від інновації до її практичного використання коротшим, а оборонні технології — доступнішими для тих, хто їх потребує.

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