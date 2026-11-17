Країни ЄС відклали голосування щодо відновлення імпорту птиці та меду з Бразилії. Кілька держав-членів попросили надати додаткові пояснення стосовно бразильської системи контролю за застосуванням антибіотиків, повідомляє RMF24.

Питання розглянуть у грудні

Під час засідання комітету з безпечності харчових продуктів Єврокомісія отримала зауваження та запитання від держав ЄС щодо системи, запровадженої Бразилією. Речниця Єврокомісії Ева Грнчиржова заявила, що Комісії потрібен додатковий час для їх опрацювання.

До обговорення питання планують повернутися на наступному засіданні комітету, яке відбудеться 7–8 грудня. Таким чином, постачання бразильської птиці та меду на ринок ЄС поки не відновлять.

Причина обмежень і позиція галузі

Імпорт цих продуктів призупинили 3 вересня після того, як Бразилію виключили з переліку країн, що мають право експортувати до ЄС продукцію тваринного походження. Причиною була відсутність необхідних гарантій щодо використання протимікробних препаратів у тваринництві.

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Згодом Єврокомісія провела аудит, який отримав позитивну оцінку, та рекомендувала повернути Бразилію до списку експортерів. Водночас європейська асоціація виробників, переробників і торгівців птицею AVEC закликала відкласти голосування та вимагала незалежно перевірених гарантій ефективності бразильського контролю.

Організація, зокрема, наполягала на перевірках кормів, контролі інкубаторів і належному відокремленні птиці, призначеної для ринку ЄС, від іншого виробництва. За даними AVEC, у перші дев’ять місяців 2026 року Бразилія поставила до ЄС близько 312 тисяч тонн птиці — на 34% більше, ніж за весь 2025 рік.

Яловичина до пропозиції не входить

Рекомендація Єврокомісії не поширюється на бразильську яловичину. Для її постачання досі бракує гарантій дотримання вимог ЄС щодо застосування ветеринарних препаратів протягом усього життя тварин.

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