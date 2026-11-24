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Європейський Союз представив 22-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT ще 60 російських банків, посилення обмежень проти криптовалютних платформ, енергетичного сектору та російського «тіньового флоту».

Про це йдеться у заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн від 23 листопада 2026 року.



За її словами, новий пакет має посилити економічний тиск на Росію та обмежити можливості фінансувати війну проти України.

Йдеться не лише про відключення банків від SWIFT. Єврокомісія також пропонує посилити контроль за криптовалютними та платіжними мережами, зокрема тими, які використовують треті країни для обходу санкцій. Для координації цієї роботи створили спеціальну групу — Crypto Sanctions Task Force.

Обмеження торкнуться й енергетичного сектору Росії. Європейським компаніям хочуть заборонити допомагати Росії будувати, експлуатувати та ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи. Вперше обмеження поширюватимуться також на послуги у сфері електроенергетики.

Крім того, до санкційного списку планують внести ще понад 70 суден російського «тіньового флоту». Також пропонують заборонити танкери, застраховані в Росії.

Ще одна пропозиція стосується візових обмежень для колишніх російських комбатантів. Їм хочуть заборонити в'їзд до Європейського Союзу. Також громадянам європейських країн пропонують заборонити обіймати посади в керівних органах російських компаній.

Санкції торкнуться і спорту та культури. Єврокомісія пропонує заборонити російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС, а також використання офіційної російської символіки. Окремі обмеження стосуватимуться фінансування європейських спортивних і культурних організацій російськими спонсорами та участі росіян у керівних органах європейських спортивних федерацій.

Водночас 22-й пакет санкцій поки є пропозицією Європейської комісії. Для набуття чинності його мають одностайно схвалити всі 27 держав-членів ЄС. Нагадаємо, Путін пропонував Кушнеру бізнесові угоди в обмін на послаблення санкцій США. Україна запровадила санкції проти так званих «депутатів місцевих рад» на тимчасово окупованих територіях, а також суб’єктів, причетних до поширення російської пропаганди та забезпечення потреб російських загарбників.

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