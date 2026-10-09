ЄС відкриває свій ринок для майже 80% експорту Вірменії

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Європейський Союз запроваджує тимчасові торговельні преференції для Вірменії у відповідь на торговельні обмеження, які нещодавно ввела Росія. Заходи мають підтримати вірменських виробників та експортерів, які зазнали збитків.

Новий режим набуде чинності 10 жовтня 2026 року та діятиме протягом двох років. Він передбачає тимчасове спрощення доступу до ринку ЄС для майже 80% вірменського експорту.

Преференції охоплять майже весь експорт свіжих фруктів, овочів і квітів, які постраждали від російських обмежень. Також вони поширюватимуться на понад 91% експорту напоїв, зокрема алкогольних.

У Єврокомісії зазначили, що рішення має допомогти вірменським підприємствам подолати труднощі та посилити економічну стійкість країни. Водночас торговельні пільги діятимуть за певних умов, а ЄС передбачив захисні механізми на випадок негативного впливу імпорту на європейських виробників.

Торговельні преференції є частиною ширшого пакета підтримки Вірменії, про який раніше оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: Європейська комісія

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