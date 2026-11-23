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20 листопада Європейська служба зовнішніх дій викликала тимчасового повіреного у справах Росії через пошкодження посольств країн Євросоюзу в Києві внаслідок російських ударів. Під час зустрічі російському дипломату наголосили, що атаки на дипломатичні установи є неприйнятними.

Європейська служба зовнішніх дій викликала російського дипломата після пошкоджень посольств країн ЄС в Києві минулого тижня від російських атак.

"Радий надати вам оновлену інформацію щодо виклику російського тимчасового повіреного у справах. Так, його викликали на зустріч у п'ятницю. Це відбулося на технічному рівні в Європейській службі зовнішніх дій", – повідомив Віганд, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди".

"Ми порушили питання пошкоджень (посольств) у Києві. Було заявлено, що відповідно до міжнародного права будь-які напади на дипломатичні установи є неприйнятними, бо… вони перебувають під захистом міжнародного права", – додав речник.

Крістіан Віганд наголосив, що ЄС "і надалі збільшуватиме допомогу Україні та чинитиме тиск на Росію".

Джерело: речник Єврокомісії Крістіан Віганд у відповіді на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі 23 листопада

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