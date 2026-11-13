ЄС визначився зі своїми представниками на мирних переговорах з Росією

Європейський Союз візьме участь у переговорах щодо припинення війни в Україні, направивши на наступний раунд зустрічі радників із національної безпеки п’яти країн.

Про це заявив 13 листопада президент Євроради Антоніу Кошта.

Кошта заявив, що ЄС на майбутніх переговорах представлятимуть представники інституцій ЄС і радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі.

Європейський чиновник розповів агентству, що представники цих країн візьмуть участь у всіх майбутніх переговорах на технічному рівні.

Він додав, що Європа досі не призначила лідерів, які представляли б її на переговорах.

Bloomberg з посиланням на слова представника Єврокомісії повідомило, що лідери країн-членів обговорять це питання під час майбутньої пресконференції.

Нагадаємо, напередодні видання Politico повідомило, що у ЄС спалахнули суперечки щодо представників на переговорах з росією.

Наступна зустріч у межах мирних переговорів щодо завершення війни може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що остаточне місце проведення переговорів визначатимуть за спільною згодою обох делегацій.



