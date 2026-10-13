ЄС з липня 2027 року посилить перевірку покупців від 10 тис. євро — RMF24

У країнах Європейського Союзу із середини липня 2027 року почнуть діяти нові правила ідентифікації клієнтів під час операцій на суму понад 10 тисяч євро. Йдеться про регламент AMLR, спрямований на протидію відмиванню коштів, повідомляє RMF24.

Перевірка великих покупок

Поріг для посиленої перевірки становитиме 10 тисяч євро, що в Польщі оцінюють приблизно у 43 тисячі злотих. Вартість операції буде ключовою незалежно від способу оплати — готівкою, банківською карткою чи переказом.

За даними видання, продавці повинні будуть установлювати особу фактичного покупця та перевіряти, чи не діє він від імені іншої людини. Для цього можуть вимагати такі дані, як номер PESEL, NIP або міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Самого переказу коштів із власного рахунку покупця буде недостатньо.

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Нові вимоги стосуватимуться не лише банків та інших фінансових установ. Вони також охоплять автодилерів, посередників із нерухомості, художні галереї, аукціонні доми, незалежних артдилерів, спортивні клуби й адвокатів. До переліку також увійшли компанії небанківського кредитування, краудфандингові платформи та постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами.

Окремі правила для готівки

Для готівкових операцій спрощену перевірку можуть застосовувати вже від 3 тисяч євро. Обсяг даних, які має надати клієнт, залежатиме від оцінки ризиків і конкретних положень правил.

Метою уніфікації є скорочення відмінностей між національними нормами країн ЄС, які, за інформацією RMF24, ускладнювали протидію відмиванню грошей. Підприємцям доведеться запровадити нові процедури перевірки, а відповідальність за належну ідентифікацію клієнтів нестимуть суб’єкти, на яких поширюватимуться правила.

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