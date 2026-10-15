ЄС закликав хуситів зняти облогу Таїза — The National

Європейський Союз закликав хуситів зняти облогу Таїза на південному заході Ємену та пропустити до міста продовольство, воду, ліки й паливо. ЄС також наголосив на необхідності захисту цивільних і цивільної інфраструктури, а також безперешкодної роботи гуманітарних організацій, повідомляє The National.

Попередження про гуманітарну катастрофу

Таїз, третє за величиною місто Ємену, контролюють урядові сили, однак хусити тримають його в облозі з 2015 року. Останніми тижнями бої між хуситами та урядовими військами посилилися, а повстанці посилили оточення району.

Міністерка закордонних справ Ємену Афрах аль-Зуба звернулася до високопосадовців ООН і гуманітарних структур із листом про різке погіршення умов у провінції Таїз. За її словами, посилення облоги міста та прилеглих сіл може спричинити гуманітарну катастрофу для понад 4 мільйонів людей, зокрема мешканців Таїза та переміщених сімей у районах Аль-Шамаятайн, Аль-Мавасіт і Джабаль-Хабаші.

Єменський уряд закликав ООН чинити прямий тиск на хуситів, щоб негайно зняти блокаду, відкрити всі маршрути для цивільних і постачання товарів та забезпечити стабільне надходження продуктів, пального й питної води. Уряд також закликав посилити моніторинг і документування порушень для збереження доказів та притягнення винних до відповідальності.

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Дефіцит їжі та навантаження на лікарні

Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що запаси пшеничного борошна в Таїзі майже вичерпалися. Від гуманітарної допомоги в місті залежать щонайменше 600 тисяч людей, серед яких понад 200 тисяч дітей. За даними ВПП, наявні запаси можуть швидко вичерпатися, якщо обмеження доступу збережуться.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що лікарні поблизу ліній фронту в Марібі, Таїзі та на узбережжі Червоного моря приймають безпрецедентну кількість поранених від зброї. Деякі медзаклади за один тиждень прийняли понад 700 постраждалих.

Координатор МКЧХ із питань охорони здоров'я Ферас Абусамра зазначив, що працівники травматологічної допомоги працюють під величезним тиском. За його словами, лише невелика частина медичних центрів Ємену, що продовжують працювати, здатна надавати комплексну травматологічну допомогу, а лікарні стикаються з дефіцитом хірургічних матеріалів, анестезії, кисню та ліків.

Міжнародна організація з міграції ООН повідомила, що від початку бойових дій останніми тижнями свої домівки залишили понад 200 тисяч людей.

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