ЄС закликав США скасувати нові санкції проти МКС — Anadolu Agency

У Туреччині 10 жовтня Європейський Союз закликав Сполучені Штати скасувати нові санкції проти Міжнародного кримінального суду. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз також узяв до уваги рішення Вашингтона відтермінувати набуття чинності цих заходів, повідомляє Anadolu Agency.

Підтримка незалежності суду

У заяві від імені ЄС Каллас наголосила, що погрози або напади на суд, його обраних посадовців, працівників і людей, які з ним співпрацюють, є неприйнятними. Вона також підтвердила відданість Євросоюзу міжнародному порядку, заснованому на правилах і міжнародному праві, фундаментальною частиною якого назвала МКС.

ЄС привітав готовність США обговорювати свої занепокоєння з державами-учасницями Римського статуту. Каллас заявила, що суд має працювати незалежно та без зовнішнього тиску, а Євросоюз продовжить підтримувати захист МКС, його персоналу й тих, хто з ним співпрацює.

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Заява після оголошення санкцій

Реакція ЄС пролунала після оголошення держсекретарем США Марко Рубіо нових санкцій проти суду. Рубіо пригрозив припинити діяльність МКС, якщо він не припинить те, що американський посадовець назвав погрозами.

Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, переслідує окремих осіб, яких обвинувачують у геноциді, злочинах проти людяності, воєнних злочинах і злочині агресії. У заяві ЄС також зазначено, що суд не спрямовує свою діяльність проти суверенних держав і діє, коли держава не бажає або не може самостійно розслідувати такі злочини чи притягнути винних до відповідальності.

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